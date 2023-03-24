Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбіркового циклу Євро-2024, що відбувся 23 березня 2023 року, 21:45.

Збірна Боснії і Герцеговини у стартовому матчі відбірного циклу Євро-2024 на своєму полі розібралася з Ісландією з рахунком 3:0.

Перемогу боснійцям принесли забиті м'ячі у виконанні Амара Дедича та Раде Крунича, який оформив дубль.

Свій наступний матч Боснія і Герцеговина проведе проти Словаччини, а Ісландія зіграє з Ліхтенштейном. Обидві ігри відбудуться 26 березня.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Боснія і Герцоговина — Ісландія в рамках відбору на Євро-2024:

Боснія і Герцеговина — Ісландія 3:0

Голи: Крунич, 14, 40, Дедич, 63.