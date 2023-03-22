Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Франція — Нідерланди.

У п'ятницю, 24 березня, збірна Франції проведе свій стартовий матч відбірного циклу Євро-2024, у якому суперником буде національна команда Нідерландів.

Зустріч пройде у Парижі на стадіоні Стад де Франс. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитом матчу є збірна Франції.

Востаннє між собою команди зустрічалися у 2018 році у рамках Ліги націй. Тоді французи виграли домашній матч з рахунком 2:1, а в гостях поступилися голландцям – 0:2.

Загалом між збірними було зіграно 28 зустрічей, з яких 13 залишилися за французами, а 11 – за голландцями. За статистикою забитих та пропущених попереду голландці з рахунком 56:47.

Франція — Нідерланди: онлайн-трансляція

На цій сторінці буде доступна Live-трансляція о 21:45 за київським часом.

Також у прямому ефірі матч покаже медіа-платформа MEGOGO.

Нагадаємо, матч Франція — Нідерланди відбудеться у п'ятницю, 24 березня, о 21:45 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.