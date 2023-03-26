Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар гравця після нічиєї з Уельсом.

Півзахисник збірної Хорватії Матео Ковачич прокоментував нічию з Уельсом в першому турі відбору до Євро-2024.

"Ми добре розпочали, забили та мали шанси забити ще. Але коли не забиваєш, не реалізуєш своїх моментів... Ми пропустили цей гол на останніх хвилинах.

Ми не хотіли такого старту, але попереду багато матчів, і я думаю, що ми це компенсуємо", – сказав Ковачич.

Хорватія — Уельс 1:1 Відео голів та огляд матчу 25.03.2023

У наступному турі кваліфікації команда Далича гратиме в гостях у Туреччини, 28 березня.