У 31-річного голландця очікується поповнення у сім'ї.
Стефан де Врей, calciomercato.com
26 березня 2023, 13:38
Захисник Інтера та збірної Нідерландів Стефан де Врей не зможе допомогти своїй національній команді у найближчому матчі проти Гібралтару у відборі Євро-2024. Про це повідомляє Calciomercato.
За інформацією джерела, найближчим часом у 31-річного голландця очікується друге поповнення в сім'ї, через що він достроково залишив розташування "помаранчевих".
Також зазначається, що до загальної групи збірної повернувся Маттейс де Лігт, який відновився після вірусної інфекції, через яку пропустив гру із Францією (0:4).
Нагадаємо, матч Нідерланди – Гібралтар пройде завтра, 27 березня, о 21:45 за київським часом.