Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У 31-річного голландця очікується поповнення у сім'ї.

Захисник Інтера та збірної Нідерландів Стефан де Врей не зможе допомогти своїй національній команді у найближчому матчі проти Гібралтару у відборі Євро-2024. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, найближчим часом у 31-річного голландця очікується друге поповнення в сім'ї, через що він достроково залишив розташування "помаранчевих".

Також зазначається, що до загальної групи збірної повернувся Маттейс де Лігт, який відновився після вірусної інфекції, через яку пропустив гру із Францією (0:4).

Нагадаємо, матч Нідерланди – Гібралтар пройде завтра, 27 березня, о 21:45 за київським часом.