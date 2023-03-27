Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Слова суперфорварда після вдалого початку відбору до Євро-2024.

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував перемоги над Люксембургом та Ліхтенштейном на старті кваліфікації до Євро-2024.

"2 ігри, 2 перемоги! Мета досягнута. Радий, що зробив свій внесок у цей дуже позитивний початок нашої кваліфікації. Вперед!" – написав форвард у твіттері.

У грі проти Люксембургу португалець оформив дубль. Всього у нападника, який представляє Ан-Наср, 122 голи за 198 матчів у складі національної команди.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Люксембург — Португалія.