Слова суперфорварда після вдалого початку відбору до Євро-2024.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
27 березня 2023, 14:42
Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував перемоги над Люксембургом та Ліхтенштейном на старті кваліфікації до Євро-2024.
"2 ігри, 2 перемоги! Мета досягнута. Радий, що зробив свій внесок у цей дуже позитивний початок нашої кваліфікації. Вперед!" – написав форвард у твіттері.
У грі проти Люксембургу португалець оформив дубль. Всього у нападника, який представляє Ан-Наср, 122 голи за 198 матчів у складі національної команди.
На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Люксембург — Португалія.