Португалець може поповнити склад римської команди.
Нелсон Семеду, Getty Images
27 березня 2023, 13:25
Рома виявляє інтерес до Нелсона Семеду, повідомляє журналіст Екрем Конур.
За його інформацією, якщо Вулвергемптон вилетить до Чемпіоншипу, то 29-річний футболіст точно покине команду.
Контракт Семеду із "вовками" розрахований до 30 червня цього року. Також є опція продовження на два сезони.
Таким чином, португалець може дістатися Ромі безкоштовно.
У поточному сезоні Семеду провів 31 матч у всіх турнірах: на його рахунку 2 асисти.