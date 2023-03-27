Італія

Португалець може поповнити склад римської команди.

Рома виявляє інтерес до Нелсона Семеду, повідомляє журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, якщо Вулвергемптон вилетить до Чемпіоншипу, то 29-річний футболіст точно покине команду.

Контракт Семеду із "вовками" розрахований до 30 червня цього року. Також є опція продовження на два сезони.

Таким чином, португалець може дістатися Ромі безкоштовно.

У поточному сезоні Семеду провів 31 матч у всіх турнірах: на його рахунку 2 асисти.