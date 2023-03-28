Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбіркового циклу Євро-2024, що відбувся 27 березня 2023 року, 21:45.

Збірна Нідерландів у матчі другого туру відбірного циклу Євро-2024 розібралася з Гібралтаром (3:0).

Перемогу підопічним Рональда Кумана принесли забиті м'ячі у виконанні Депая та Аке, який уперше у своїй кар'єрі оформив дубль.

Також зазначимо, що з 51 хвилини гості грали у меншості після вилучення Ліама Вокера, який отримав пряму червону картку.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Нідерланди — Гібралтар в рамках відбору на Євро-2024:

Нідерланди — Гібралтар 3:0

Голи: Депай, 23, Аке, 50, 82.

Нідерланди: Сіллессен, Аке, ван Дейк, де Лігт (Маласія 77), Думфріс, Віффер (Блінд 63), Вейналдум (Гакпо 46), Депай (Классен 63), Сімонс, Веггорст, Берггейс (Мален 46).

Гібралтар: Кулінг, Брітто, Сарджент, Оліверо, Лопеш, Чіполіна, Кассіаро (Валаріно 86), Ронан (Муелі 77), Торілла (Гартман 86), Вокер, Кумбз (Джоллі 65).

Попередження: Кассіаро.

Вилучення: Вокер, 51 (пряма червона картка).