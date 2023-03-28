Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник голландської збірної поділився своїми думками після гри з Гібралтаром.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман прокоментував перемогу своєї команди у матчі другого туру відбірного етапу Євро-2024 проти Гібралтару (3:0).

"Це були не найпростіші матчі, тому що суперники явно нам не допомагали. Звичайно, ми забили недостатньо голів. Ми створили набагато менше моментів, як я сподівався.

Нам було важливо реабілітуватися після поразки від Франції, але сьогодні ми були недостатньо сильними. Нам потрібно додавати у всіх аспектах гри", — наводить слова Кумана прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Нідерланди – Гібралтар.