Наставник голландської збірної поділився своїми думками після гри з Гібралтаром.
Рональд Куман, Getty Images
28 березня 2023, 10:40
Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман прокоментував перемогу своєї команди у матчі другого туру відбірного етапу Євро-2024 проти Гібралтару (3:0).
"Це були не найпростіші матчі, тому що суперники явно нам не допомагали. Звичайно, ми забили недостатньо голів. Ми створили набагато менше моментів, як я сподівався.
Нам було важливо реабілітуватися після поразки від Франції, але сьогодні ми були недостатньо сильними. Нам потрібно додавати у всіх аспектах гри", — наводить слова Кумана прес-служба УЄФА.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Нідерланди – Гібралтар.