Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда, на жаль, не набрала очків у своєму єдиному матчі.

Завершились усі матчі другого туру відбору до чемпіонату Європи-2024 у групі С.

Збірна Англії поки виглядає явним фаворитом квартету. Команда Гарета Саутгейта набрала 6 очків у перших двох турах, обігравши Італію (1:2) та Україну (2:0).

Збірна Італії з однією перемогою над Мальтою (2:0) та однією поразкою - Англії, йде на другій сходинці з 3 балами в активі.

Третя — збірна Північної Македоні, яка провела лише один матч та набрала три бали — перемога над Мальтою з рахунком 2:1.

Четверта — збірна України. Наша команда зіграла лише один матч проти Англії, який був невдалий — 0:2. І збірна Мальти замикає таблицю квартету з двома поразками поспіль та 0 балами.

Відео голів та огляд матчу між Англією та Україною можна дивитись на Football.ua. Дивіться також оцінки гравцям збірної України за матч з Англією від статистичних порталів. Та голосуйте за свого MVP поєдинку.