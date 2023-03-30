Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команді потрібно шукати нового фахівця.

Збірна Ісландії прийняла рішення щодо звільнення головного тренера Арнара Відарссона, повідомляє Асоціація футболу Ісландії.

Цікаво, що це відбулось після рекордної перемоги ісландської національної команди. Збірна обіграла Ліхтенштейн з рахунком 7:0.

Зазначимо, що також в групі з Ісландією знаходяться Португалія, Словаччина та Люксембург.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нагельсманн на другому місці в топі звільнених тренерів з найбільшою кількістю набраних в середньому набраних очок.