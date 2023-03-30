Команді потрібно шукати нового фахівця.
Арнар Відарссон, getty images
30 березня 2023, 23:07
Збірна Ісландії прийняла рішення щодо звільнення головного тренера Арнара Відарссона, повідомляє Асоціація футболу Ісландії.
Цікаво, що це відбулось після рекордної перемоги ісландської національної команди. Збірна обіграла Ліхтенштейн з рахунком 7:0.
Зазначимо, що також в групі з Ісландією знаходяться Португалія, Словаччина та Люксембург.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нагельсманн на другому місці в топі звільнених тренерів з найбільшою кількістю набраних в середньому набраних очок.