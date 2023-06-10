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Команда Сергія Реброва продовжує підготовку до спарингу проти Німеччини.

Збірна України продовжує підготовку до товариського матчу проти Німеччини у Бремені. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Команда увійшла до активної фази підготовки до найближчого матчу. Основну роботу було присвячено відпрацюванню тактичних елементів ігрової моделі нового головного тренера збірної Сергія Реброва.

Завтра, 11 червня, українці проведуть офіційне тренування на полі Везерштадіону о 17:00 за київським часом. Перші 15 хвилин будуть відкриті для ЗМІ. Перед тренувальним заняттям пройде традиційна передматчева прес-конференція за участю Реброва та одного з гравців команди.

Склад національної збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Шахтар), Андрій Лунін (Реал Мадрид).

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі — Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Олександр Сваток (СК Дніпро-1), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Едуард Соболь (Страсбур), Сергій Кривцов (Інтер Маямі).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн), Руслан Маліновський (Марсель), Віктор Циганков (Жирона), Михайло Мудрик (Челсі), Данило Ігнатенко (Бордо), Владислав Кочергін (Ракув).

Нападники: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Владислав Ванат (Динамо Київ), Назарій Русин (Зоря).

Нагадаємо, матч Німеччина – Україна відбудеться у понеділок, 12 червня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.