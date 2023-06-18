Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич дав свій коментар напередодні гри.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав передматчеву прес-конференцію напередодні поєдинку проти Мальти у відборі на чемпіонат Європи-2024.

Ребров відповів на питання, чи зумів він адаптуватися до своєї нової команди, яку тренує.

"А що мені адаптуватися? Головне, щоб гравці це зробили. Ми не повинні бути в зоні комфорту, ми повинні поважати один одного і працювати. Я впевнений, що п'ять-шість днів — це недостатньо, тому ми намагаємося робити все швидко, але не завжди це виходить".

Реброву поставили запитання щодо ротації в майбутньому матчі проти Мальти. Наставник відповів, що слід очікувати ротацію.

"Завтра гратимуть ті гравці, які на даний момент готові. Я не поділяю гравців на футболістів молодіжної команди або першої.

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У понеділок побачите, напевно, інший склад. Але ми повинні робити ротацію, тому що граємо третю гру з проміжком два-три дні. Точно вона буде, подивимося, що буде завтра".

Про очікування щодо матчу проти Мальти:

"Я впевнений, що буде важкий матч. Вони теж грали два дні тому, тому будуть теж втомлені, але на цьому рівні у них є достатньо провідних гравців, і вони будуть готуватися дуже серйозно. Ми в першу чергу повинні думати про себе, як ми граємо. І я сьогодні говорив гравцям, що ми поважаємо суперника, але повинні думати про нашу гру.

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Очікую, що завтра ми будемо грати в інший футбол, ніж у першому матчі".

Один з футболістів македонців порівняв Україну в першому таймі з аматорською командою. Ребров відреагував на питання журналіста:

"Не розумію, чому ви взагалі читаєте, що говорять гравці Північної Македонії. Ви слухайте що говоримо ми, наші вболівальники. Повинні думати про себе, а не про те, що говорять про нас інші".

Про Мудрика:

"Я взагалі не люблю когось виділяти, тому що в першому таймі не було команди, а в другому таймі вона була. Ми вирвали цю перемогу завдяки командним діям. Сьогодні я показував на зборах, як гравці між собою розмовляли. І це важливо. Зараз не потрібно шукати лідера, потрібно працювати.

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Не вважаю проблемою, що Мудрик не дуже багато грає в клубі. Він допомагає Челсі і це прерогатива головного тренера. Я бачу, що він на тренуваннях працює, дуже уважний, дуже серйозно ставиться до всього", — сказав Ребров на прес-конференції.

Матч Україна — Мальта пройде 19 червня о 19:00 за київським часом.

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