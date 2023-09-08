Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбіркового циклу чемпіонату Європи, що відбувся 8 вересня 2023 року, 21:45.

У матчі п'ятого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Нідерландів здобула перемогу над Грецією з рахунком 3:0.

Перемогу "помаранчевим" принесли забиті м'ячі у виконанні Де Роона, Гакпо та Веггорста.

Після трьох ігор Нідерланди набрали шість очок та посідають друге місце у групі В, а Греція також має шість балів, але після чотирьох зустрічей. Лідирує Франція, яка має 15 очок після п'яти ігор.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Нідерланди — Греція в 5 турі відбору ЄВРО-2024:

Нідерланди – Греція 3:0

Голи: Де Роон, 17, Гакпо, 31, Веггорст, 39.

Нідерланди: Флеккен, Аке (де Врей, 46), ван Дейк, Гертрейда, Сімонс, Гакпо (Ланг, 65), Блінд, Думфріс (де Лігт, 85), де Йонг (Верман, 77), де Роон (Рейндерс, 65), Веггорст.

Греція: Влаходімос, Цимікас, Хацидьякос, Рецос, Рота (Яннуліс, 69), Курбеліс, Сіопіс, Манталос, Бакасетас (Бухалакіс, 77), Масурас (Фунтас, 69), Павлідіс (Якумакіс, 73).

Попередження: Аке, ван Дейк — Сіопіс, Цимікас, Курбеліс, Манталос.