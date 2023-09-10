Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Манчіні та Політано повернулися у розташування своїх клубів.

Двоє гравців італійської збірної травмувалися у грі проти Північної Македонії. Вони повернулися до своїх клубів, тож пропустять гру з Україною, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Італії.

Північна Македонія — Італія 1:1 Відео гола та огляд матчу відбору на ЄВРО-2024

Центральний захисник Джанлука Манчіні повернувся до Роми для відновлення після розтягнення привідного м'яза правого стегна, а правий вінгер Маттео Політано повернувся до Наполі, щоб усунути хворобливість м'язів трицепса.

Напередодні ці гравці вийшли в основному складі збірної Італії на матч проти Північної Македонії. На 46-й хвилині гри був замінений Політано, а на 59-й – Манчіні.

З урахуванням попередніх втрат у вигляді двох інших гравців, головний тренер Спаллетті викликав у збірну правого вінгера Болоньї Ріккардо Орсоліні, на рахунку якого 2 голи у 2 матчах за національну команду.

Нагадаємо, матч між збірними України та Італії відбудеться 12 вересня та розпочнеться о 21:45. Слідкуйте за грою у нашій текстовій онлайн-трансляції.