Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанський фахівець поділився своїми думками після гри з Люксембургом.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес прокоментував розгромну перемогу над національною командою Люксембурга (9:0) у відборі Євро-2024.

"Без Роналду команда виступає краще? Ні. Кріштіану – дуже важлива частина цієї команди, Пепе теж. У них заразливий рівень та працьовитість, і вони надають нашій команді велику цінність.

Нам потрібно давати можливості, і Гонсалу Рамушу та Жоті, щоб вони показали, на що вони здатні.

Роналду має досвід і особливий спосіб життя, нам не потрібно сумніватися чи порівнювати це. Ця команда готова перемагати і без Кріштіану", — наводить слова Мартінеса O Jogo.

Раніше повідомлялося, що Португалія здобула свою найбільшу перемогу в історії.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Португалія – Люксембург.