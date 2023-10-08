Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У голкіпера мадридського Реала виникли проблеми зі спиною.

Воротар донецького Шахтаря Дмитро Різник отримав виклик у розташування збірної України напередодні матчів відбору Євро-2024. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Тренерський штаб національної команди на чолі з Сергієм Ребровим ухвалив рішення викликати Різника після того, як у Андрія Луніна виникли проблеми зі спиною у розташуванні мадридського Реалу.

Нагадаємо, що вже сьогодні збірна України почне збиратися у Празі, де розпочне навчально-тренувальний збір у рамках підготовки до найближчих матчів.

Свій найближчий матч команда Реброва проведе проти Північної Македонії. Гра відбудеться 14 жовтня о 16:00 за київським часом. Потім буде матч із Мальтою – 17 жовтня.