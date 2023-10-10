Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Француз пошкодив чотириголовий м'яз у матчі з Бернлі.

Захисник лондонського Челсі Аксель Дісасі не зможе допомогти своїй національній команді Франції у найближчих матчах через травму. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Франції.

25-річний француз зазнав ушкодження у матчі проти Бернлі (4:1), який він незважаючи на травму, дограв до кінця. За діагнозом лікарів, у нього розрив чотириголового м'яза лівого стегна.

Примітно, що у збірній Діссасі мав замінити травмованого Дайота Упамекано з Баварії, але сам потрапив до лазарету.

Замість нього в розташування національної команди викликано захисника Лейпцига Кастелло Люкеба.

Свій найближчий матч збірна Франції проведе проти Нідерландів (13 жовтня) у рамках відбору Євро-2024, після чого буде спаринг проти Шотландії (17 жовтня).