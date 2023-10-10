Француз пошкодив чотириголовий м'яз у матчі з Бернлі.
Кастелло Люкеба, www.fff.fr
10 жовтня 2023, 08:40
Захисник лондонського Челсі Аксель Дісасі не зможе допомогти своїй національній команді Франції у найближчих матчах через травму. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Франції.
25-річний француз зазнав ушкодження у матчі проти Бернлі (4:1), який він незважаючи на травму, дограв до кінця. За діагнозом лікарів, у нього розрив чотириголового м'яза лівого стегна.
Примітно, що у збірній Діссасі мав замінити травмованого Дайота Упамекано з Баварії, але сам потрапив до лазарету.
Замість нього в розташування національної команди викликано захисника Лейпцига Кастелло Люкеба.
Свій найближчий матч збірна Франції проведе проти Нідерландів (13 жовтня) у рамках відбору Євро-2024, після чого буде спаринг проти Шотландії (17 жовтня).