Англія

Норвежець підтверджує, що він не просто людина.

Супер-бомбардира Манчестер Сіті Ерлінга Голанда часто критикують за те, що він більшість ігрового часу залишається у тіні. У норвежця знайшлась на це відповідь. Також нападник "містян" розповів наскільки він різноманітна спортивна особистість. Про це йдеться у інтерв'ю для The Telegraph.

"Люди зазвичай критикують мене за те, що я не торкаюся м'яча під час матчів. Я можу опуститися нижче і отримати м'яча кілька разів, але зазвичай я стирчу там, попереду, бігаю по колу, наче рухаюся у своєму власному світі...Це важко пояснити. Я виходжу зі свого тіла і стаю зомбі, начебто відключаюся. Дивлюсь на всі боки, шукаю свій шанс. І коли шанс з'являється, я маю бути готовий, розумієте?