Український захисник поділився своїми думками перед іграми Євро-2024.
Юхим Конопля, instagram.com/konoplya_efim26/
13 жовтня 2023, 11:59
Захисник донецького Шахтаря та збірної України Юхим Конопля розповів про свої очікування перед майбутніми матчами відбору Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти.
"Готуємось із гарним настроєм до наступних ігор. Будемо намагатись і надалі тримати наші голови піднятими. Та з гордістю захищати нашу державу на міжнародній арені, і все це завдяки нашим Воїнам", – написав Конопля в Instagram.
Нагадаємо, матч між збірними України та Північної Македонії відбудеться завтра, 14 жовтня, о 16:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.