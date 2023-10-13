Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український захисник поділився своїми думками перед іграми Євро-2024.

Захисник донецького Шахтаря та збірної України Юхим Конопля розповів про свої очікування перед майбутніми матчами відбору Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти.

"Готуємось із гарним настроєм до наступних ігор. Будемо намагатись і надалі тримати наші голови піднятими. Та з гордістю захищати нашу державу на міжнародній арені, і все це завдяки нашим Воїнам", – написав Конопля в Instagram.

Нагадаємо, матч між збірними України та Північної Македонії відбудеться завтра, 14 жовтня, о 16:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.