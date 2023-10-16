Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Італієць задоволений своєю роботою.

Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла висловився після перемоги над Латвією (4:0) у відбірному матчі.

"Я дуже пишаюся грою своєї команди. Також хочу сказати, що трохи пишаюся і собою. Я перший іноземний тренер, який вивів збірну Туреччини на Євро.

Прямо зараз я, мабуть, найщасливіший тренер у світі", – сказав Монтелла.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Туреччина — Латвія у 8 турі відбору на Євро-2024.