Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 20 листопада 2023 року, 21:45.

Збірна Англії у заключному матчі відбірної кампанії Євро-2024 у гостях не змогла обіграти Північну Македонію (1:1).

На гол господарів поля у виконанні Барді наприкінці першого тайму, англійці відповіли забитим м'ячем Атанасова, який зрізав сферу у свої ворота у середині другої половини матчу.

Для обох команд матч не мав жодного турнірного значення, тож Гарет Саутгейт мав чудову нагоду оцінити найближчий резерв.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Північна Македонія — Англія в 10 турі відбору на Євро-2024:

Північна Македонія — Англія 1:1

Голи: Барді, 41 — Атанасов, 59 (автогол).

Англія: Пікфорд — Льюїс, Гуехі, Магуайр, Вокер — Райс, Александер-Арнольд (Філліпс, 84) — Гріліш (Рашфорд, 84), Фоден, Сака (Палмер, 84) — Воткінс (Кейн, 58).

Північна Македонія: Дімітрієвскі — Мусліу, Серафімов, Манев — Аліоскі, Алімі (Костадінов, 75), Атанасов (Елезі, 90), Барді, Дімоскі (Ашковскі, 86) — Ельмас, Міовскі (Рістовскі, 75).

Предупредження: Ельмас, Льюїс, Александр-Арнольд.

На 41 хвилині Барді (Північна Македонія) не реалізував пенальті.