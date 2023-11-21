Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Українець відповів італійському голкіперу.

Після матчу Україна — Італія (0:0) у відборі на Євро-2024 голкіпер "Скуадри адзурри" Джанлуїджі Доннарумма прокоментував спірний епізод із падінням Михайла Мудрика у штрафному його команди. Зокрема, воротар припустив, що арбітр мав всі підстави призначати пенальті на останніх хвилинах зустрічі.

Михайло Мудрик відреагував на слова італійця, написавши в інстаграмі: "Ти добре зіграв, вітаю з виходом на Євро".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна — Італія.