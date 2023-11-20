Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua проводить опитування серед своїх читачів щодо дискусійного епізоду наприкінці вирішального поєдинку відбору на ЄВРО-2024.

У рамках вирішального поєдинку відбору на ЄВРО-2024 національна збірна України зіграла в нульову нічию з Італією, поступившись у підсумку прямою путівкою італійцям на континентальну першість, але ще маючи шанси кваліфікуватися через плей-оф Ліги націй.

Втім, наприкінці цього протистояння відбувся доволі дискусійний епізод, коли Олександр Зубков віддав розрізну передачу на Михайла Мудрика у штрафний майданчик збірної Італії, але під час боротьби із суперником українець опинився на газоні.

Головний арбітр матчу Хесус Хіль Мансано вирішив, що цього замало для того, щоб вказати на "позначку". Асистенти VAR також були згідні з цим рішенням та не покликали іспанського рефері переглянути епізод.

Редакція Football.ua проводить опитування серед своїх читачів, щоб визначити, чи заслуговував цей епізод на призначення пенальті.