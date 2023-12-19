Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Думка головного тренера синьо-жовтих.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров у прямому ефірі Instagram-каналу vbetukraine відповів на питання, пов'язані з майбутнім матчем проти Боснії та Герцеговини у плей-оф відбору на Євро-2024.

"Що таке відпустка? Так, важко, коли ти не тренуєшся щодня, не спілкуєшся з гравцями. Але такий графік. На жаль, зараз у збірних чотири місяці перерви. Але все одно у нас багато роботи: необхідно дивитися матчі суперників, необхідно дивитися матчі клубів, де виступають кандидати до збірної України. Тож я не вважаю, що це відпустка.

Ми та мої помічники вже переглянули багато матчів за участю збірної Боснії та Герцеговини. І здобули дуже важливу інформацію. Коли така велика пауза, то переглядаєш більше матчів та знаходиш більше деталей, які потрібно показати та пояснити гравцям.

Як ставлюсь до того, що збірна України вважається фаворитом у матчі плей-оф відбору Євро-2024 з Боснією та Герцеговиною? А що це взагалі таке — фаворит? Якщо ми грали з Італією, яка була фаворитом, але на останній хвилині ми мали пробивати пенальті та вигравати гру.

Статус лідера легко накладає тебе більше відповідальності. Зараз усі вважають, що ми фаворити у матчі з боснійцями, але, на мою думку, це нічого не означає. Ми повинні дуже ретельно готуватися до гри та з таким самим настроєм виходити на поле. Я впевнений, що ми вміємо грати у футбол, ми це показували. Але зараз дуже важливо не думати, що ти фаворит, а сконцентровано готуватись до цієї зустрічі", — сказав тренер.

Нагадаємо, матч між збірними України та Боснії і Герцеговини відбудеться 21 березня 2024 року.