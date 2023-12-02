Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Українці можуть зіграти проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Сьогодні, 2 грудня, у Гамбурзі відбулося жеребкування фінальної стадії чемпіонату Європи 2024 року.

За її підсумками стали відомі потенційні суперники збірної України у груповому етапу турніру, а самі "синьо-жовті" були у четвертому кошику.

У можливу групу (Е) "синьо-жовтих" потрапили національні команди Бельгії, Словаччини та Румунії.

Нагадаємо, Україна має зіграти у плей-оф у боротьбі за путівку на Євро-2024. У півфіналі суперником команди Сергія Реброва стане Боснія і Герцеговина (21 березня), а якщо буде перемога, то Україна зіграє у фіналі проти переможця пари Ізраїль – Ісландія. Фінал відбудеться 26 березня.

Нагадаємо, Євро-2024 триватиме із 14 червня до 14 липня 2024 року.