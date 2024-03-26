Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вінгер збірної України висловився щодо вирішального поєдинку відбору Євро-2024.

Лівий вінгер збірної України Михайло Мудрик поділився очікуваннями від протистояння зі збірною Ісландії у фіналі плей-оф відбору Євро-2024, передає YouTube-канал ВЗБІРНА.

Представник Челсі на клубному рівні вважає, що майбутня зустріч буде складнішою за попередню:

"Ісландія буде сильнішою, ніж Боснія. Особливо у тому, як вони грають у футбол. Вони технічніші, можуть розігрувати м'ячі. Проти цього суперника буде складніше", — заявив 23-річний гравець.

Мудрик додав, що гра на номінально домашньому стадіоні є великим плюсом для команди.

Нагадаємо, матч Україна — Ісландія відбудеться сьогодні, 26 березня. Стартовий свисток на Вроцлав Стедіум має пролунати о 21:45 за київським часом