Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренерський штаб визначився з 23 виконавцями.

Збірна України проведе номінально домашній фінальний матч плей-оф кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 проти Ісландії у Вроцлаві.

Україна — Ісландія. Напередодні

На початку ігрового дня тренерський штаб Сергія Реброва оголосив заявку з 23 футболістів, які зможуть узяти участь у прийдешній грі.

Заявка збірної України на матч проти Ісландії:

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін.

Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Максим Таловєров, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 19. Валерій Бондар, 21. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Микола Шапаренко, 7. Георгій Судаков, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Володимир Бражко, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 20. Олександр Зубков.

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 18. Владислав Ванат.

Зауважимо, що з тих футболістів, які перебувають у таборі збірної України, до заявки не потрапили Олександр Караваєв, Денис Попов, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк та Данило Сікан.

Матч Україна — Ісландія відбудеться 26 березня, о 21:45.