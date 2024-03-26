Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua обирає ідеальний склад головної команди країни у фіналі плей-оф відбору на Євро-2024.

У рамках фіналу плей-оф відбору до фінальної частини Євро-2024, яке пройде влітку у Німеччині, національна збірна України спробує здобути путівку на континентальну першість у вирішальному протистоянні з Ісландією.

Попередній виїзний матч із Боснією і Герцеговиною залишив достатньо питань щодо рівня гри команди, якій не вдавалося створити дійсно небезпечний момент коло воріт суперника рівно до заключного етапу зустрічі. У той вечір "синьо-жовтих" врятував від фіаско у першу чергу вихід на заміну другого форварда Романа Яремчука, який не тільки зрівняв рахунок, а й асистував своєму колезі Артему Довбику в моменті з переможним м'ячем у ворота БіГ.

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Головний висновок з цього непростого матчу: підопічні Сергія Реброва здатні грати у два центрфорварди, а на тлі того, що участь Віктора Циганкова у старті проти Ісландії залишається під питанням через минулу травму, зв'язка Довбик-Яремчук знову може стати вирішальною.

Тож пропонуємо вам пофантазувати щодо майбутнього стартового складу збірної України на вирішальний матч із Ісландією та звірити ваш варіант із вибором редакції Football.ua.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: Олександр Тимчик (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

Півзахисники: Олександр Зубков, Георгій Судаков (обидва — Шахтар Донецьк), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — Динамо Київ), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія).

Нападники: Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Владислав Ванат.

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ВОРОТАР

Конкуренція на позиції голкіпера в національній збірній України не може не тішити не тільки на сьогоднішній день, а й у перспективі: 22-річний Анатолій Трубін є чи не найкращим воротарем чемпіонату Португалії після свого трансферу в лісабонську Бенфіку, а 25-річний Андрій Лунін у повному обсязі скористався шансом на тлі серйозної травми Тібо Куртуа та став беззаперечним першим номером мадридського Реала.

Через неабиякий досвід не можна й списувати з рахунків 29-річного Георгія Бущана, проте в нинішніх реаліях він все ж виглядає зараз лише як третя опція на тлі своїх більш молодих конкурентів.

У минулому матчі проти БіГ місце у воротах зайняв Андрій Лунін, і, здається, у поєдинку з ісландцями Сергій Ребров не змінюватиме нічого на позиції воротаря. Голкіпер Реала мав небагато роботи проти боснійців, проте відзначився важливим сейвом за мінімального відставання в рахунку в другій половині другого тайму. Причин сумніватися в Андрієві у нас немає. Можливо, є у вас?

Вибір Football.ua: АНДРІЙ ЛУНІН

ПРАВИЙ ЗАХИСНИК

Юхим Конопля був одним із найбільш помітних гравців збірної України проти БіГ зі знаком "плюс", і це не тільки через факт наявності результативної передачі в моменті з голом Романа Яремчука.

24-річний правий фулбек Шахтаря був важливою додатковою опцію "синьо-жовтих" в атакуючих фазах за рахунок своїх постійних підключень на фланзі. Більше того, така висока гра та активні підключення до атак української команди в цілому не вплинули в негативному ключі на гру Коноплі в обороні.

Серед доступних варіантів на позицію правого захисника тренерський штаб Реброва також має динамівський дует в особі Олександра Караваєва та Олександра Тимчика, проте чи достатньо зараз причин замінювати Юхима Коноплю у старті кимось із них? Не думаємо...

Вибір Football.ua: ЮХИМ КОНОПЛЯ

ЛІВИЙ ЗАХИСНИК

Ще менше інтриги та питань щодо позиції лівого захисника, оскільки Віталій Миколенко зацементував за собою це місце не тільки в збірній України, а й в Евертоні.

Помітний прогрес 24-річного фулбека у цьому сезоні також відзначають британські колеги та вболівальники "ірисок", хоча слід відзначити: поточну кампанію Віталій починав у запасі, оскільки Шон Дайч спочатку віддавав перевагу Ешлі Янгу, допоки наш співвітчизник доволі швидко не переконав керманича Евертона перемістити дуже досвідченого конкурента за позицією на протилежний фланг.

А яка ж конкуренція зліва в обороні зараз у збірній? З номінальних є тільки Богдан Михайліченко, а з додаткових опцій — Микола Матвієнко. Для нас тут все очевидно: великим здивуванням стане те, якщо в старті ми не побачимо Віталія Миколенка.

Вибір Football.ua: ВІТАЛІЙ МИКОЛЕНКО

ПАРА ЦЕНТРАЛЬНИХ ЗАХИСНИКІВ

У минулому матчі проти Боснії і Герцеговини пару центральних захисників "синьо-жовтих" традиційно представили Ілля Забарний та Микола Матвієнко. І якщо до молодого захисника англійського Борнмута якихось дорікань немає — навіть навпаки, то його напарник із донецького Шахтаря знову продемонстрував свою схильність до ненадійних дій в обороні — ще й автогол на свій рахунок записав.

Максим Таловєров, Денис Попов та Валерій Бондар потенційно готові скласти конкуренцію за місце в старті. І серед них трьох більшою довірою в тренерського штабу та наявністю незіпсованої репутації надійного центрбека може похвалитися саме 23-річний захисник австрійсного ЛАСК, бо саме його випустив Ребров проти БіГ на утримання переможного рахунку в компенсований час.

Відверто кажучи, ми б дуже хотіли подивитися на Таловєрова в парі з Забарним, але важко уявити такі експерименти з парой центральних оборонців у такій важливій грі. Тому тут також залишимо все без сюрпризів, але ви можете висловити свою власну думку в голосуванні.

Вибір Football.ua: ІЛЛЯ ЗАБАРНИЙ та МИКОЛА МАТВІЄНКО

ОПОРНИЙ ПІВЗАХИСНИК

На тлі травми та як наслідок відсутності багаторічного ключового опорного півзахисника Тараса Степаненка свій шанс проявити себе у головній команді країни отримав молодий та талановитий Володимир Бражко із київського Динамо.

Більш того, 22-річний хавбек з'явився у старті проти БіГ та відіграв 80 хвилин, і, зважаючи на слова Сергія Реброва після матчу, керманич залишився повністю задоволений виступом дебютанта.

Серед прямих конкурентів Бражка у збірній України за позицією та функціями є лише 32-річний екскапітан Динамо Сергій Сидорчук, а також опорник Шахтаря Єгор Назарина з резервного списку.

Не виключаючи варіанти з можливими експериментами, ми додамо в голосування всіх наявних центрхавів (!), а самі зупинемося на опції без якихось сюрпризів.

Вибір Football.ua: ВОЛОДИМИР БРАЖКО

ПАРА ЦЕНТРАЛЬНИХ ПІВЗАХИСНИКІВ

Проти Боснії і Герцеговини одним із найбільших розчарувань в збірній України став виступ обох наших атакуючих центральних півзахисників, які відповідають за креатив та створення моментів. Справді небезпечних моментів десь до 80+ хвилини в нас майже не було, хоча на захист Олександра Зінченка та Георгія Судакова слід все ж відзначити, що й умови в той вечір були далеко не найкращими для постійної генерації можливостей для гола.

Чи означає останній невиразний виступ, що час звернутися до Миколи Шапаренка, Руслана Маліновського чи Олександра Піхальонка, який взагалі залишився поза заявкою на матч? Рівень конкуренції в центрі поля серед креативних півзахисників дозволяє Реброву робити зміни з мінімальною втратою в якості. Не виключаємо, що це може статися, але в нас є кілька "але".

Чи в достатній формі зараз перебуває Шапа для гри у старті? Чи є сенс 30-річному Маліновському грати з перших хвилин, якщо з урахуванням віку він у теорії може бути більш корисним із лави для запасних? Чи буде капітан Дніпра-1 Піхальонок взагалі у заявці на Ісландію? Так, той же Зінченко ще не набрав свою найкращу форму після нещодавньої травми, але все ж очікуємо побачити у старті як його, так і головний актив Шахтаря в особі Георгія Судакова.

Вибір Football.ua: ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ТА ГЕОРГІЙ СУДАКОВ

ЛІВИЙ ВІНГЕР

З вашого дозволу ми завершимо з найочевиднішими виборами до стартового складу позицією лівого вінгера, а найцікавіше все ж залишимо наостанок. Михайло Мудрик — фактично безальтернативний варіант у стані "синьо-жовтих" на своїй рідній позиції, а з урахуванням безлічі всіх відомих чинників від 23-річного гравця Челсі українські вболівальники особливо чекають набагато більше, ніж від інших з команди Сергія Реброва.

За підсумками поєдинку з БіГ українські шанувальники футболу традиційно не обділили критикою Мудрика. Так, Михайло робив помилки та невдалі дії, але не можна не відзначити ще один важливий факт — від Мудрика на всій дистанції матчу була найбільша загроза в атакуючій фазі серед усіх гравців "синьо-жовтих".

Видно, що молодий вінгер готовий брати на себе лідерство на полі – тепер ще б підкріпити це бажання результатом.

Вибір Football.ua: МИХАЙЛО МУДРИК

ФОРВАРД

Тут обійдемося без зайвих слів, оскільки усе головне — в останній позиції нашого стартового складу. Голосування буде нижче.

Вибір Football.ua: АРТЕМ ДОВБИК

ПРАВИЙ ВІНГЕР

Ось ми і підійшли до найбільш інтригуючого та цікавого питання щодо складу збірної України на матч із Ісландією. Ключовий правий вінгер "синьо-жовтих" Віктор Циганков був поза заявкою на Боснію, оскільки приїхав у розташування збірної вже із травмою та тренував за індивідуальною програмою. І незважаючи на те, що нападник Жирони вже тренується у звичному режимі разом із командою, все ж є небезпідставні сумніви за день до гри, що він з'явиться з перших хвилин — більш вірогідним виглядає вихід із заміни.

Здавалося б, Олександр Зубков в статусі прямого конкурента за правому вінгері знову має великі шанси зіграти у старті. Більше того, не виключаємо, що вибір на його користь є найбільш очевидним із існуючих опцій, але наш вибір — це Роман Яремчук, який, ні для кого не секрет, номінально є чистим центрфорвардом, а в нашому складі суто номінально буде "намальований" правим вінгером.

По-перше, дуже важко після такого вражаючого перформанса, який був у Романа проти Боснії і Герцеговини, залишати гравця в запасі. По-друге, дивлячись на теплову мапу Яремчука у поточному сезоні Ла Ліги, на правому фланзі/напівфлазі він проводить більше часу, ніж там, де ми звикли бачити типового центрфорварда. Більше того, Валенсія грає за схемою з двома форвардами, яка, судячи з усього, припала до душі Яремчука в процесі реанімації його кар'єри в Іспанії.

Враховуючи, що Ісландія переважно грає 4-4-2, то найпростіший варіант — це відзеркалити їхню схему за рахунок незначних позиційних зміщень Яремчука та Судакова, щоб опинитися у ситуації, коли у кожного з гравців буде по одному супернику. Оскільки клас наших виконавців у загальному вищій, ніж у ісландців, то це може принести свої дивіденди та в цілому зіграти більш безпечно.

Наявність Романа Яремчука у парі з Довбиком дозволить збірній України протягом матчу перебудовуватися зі схеми 4-3-3 на 3-4-4 (3-5-2) за рахунок постійних зміщень Юхима Коноплі уперед, зробивши більший акцент на атаку.

Так команда Реброва отримує кількісну перевагу над суперником у центрі поля (5 проти 4) та ставить ісландських центрбеків у ситуацію 2 проти 2, коли доведеться протистояти одразу двом габаритним центрфорвардам та не забувати про небезпеку з правого флангу у вигляді швидкісного Михайла Мудрика.

Звісно, за такої формації завжди є ризик нарватися на швидку контратаку, проте Коноплю у залежності від ситуації в теорії можуть прикрити Судаков або Бражко на більш ранніх стадіях, а Забарний у схемі з трьома центрбеками — на більш пізніх.

Щоб швидко повернутися до формації з чотирма захисниками (якщо Конопля не встигатиме повернутися), в якості плану Б можна використати зміщення Зінченка з центру півзахисту на протилежний лівий фланг оборони, що він неодноразово робив в Арсеналі та за збірну проти Італії.

У будь-якому випадку, Яремчук і Довбик одночасно на полі — це далеко не завжди "ва-банк", про який Сергій Ребров говорив після гри з БіГ. Ми у двох словах показали, як це може працювати в гібридному варіанті з найменшими ризиками та з урахуванням неготовності Циганкова на 100%. Чому б і не спробувати, якщо це видалось ефективнішим, аніж банальна ротація за позицією у вигляді Олександра Зубкова?

А тепер до голосування серед вас...

Вибір Football.ua: РОМАН ЯРЕМЧУК

Нагадаємо, матч Україна — Ісландія відбудеться у вівторок, 26 березня, о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за подіями цього протистояння в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.