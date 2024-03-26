Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проєкту, брендом "Clear", представляє прев'ю до фіналу плей-оф відбору на Євро-2024, який пройде 26 березня і розпочнеться о 21:45.

У рамках фіналу плей-оф відбору до фінальної частини Євро-2024, яке пройде влітку у Німеччині, національна збірна України спробує здобути путівку на континентальну першість у вирішальному протистоянні з Ісландією.

[ * ] — положення збірної у всесвітньому рейтингу ФІФА

ВІВТОРОК, 26 БЕРЕЗНЯ, 21:45. ВРОЦЛАВ СТЕДІУМ, ВРОЦЛАВ (ПОЛЬЩА). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА МЕДІАСЕРВІСІ MEGOGO та ТК СУСПІЛЬНЕ

Підопічні Сергія Реброва готуються зробити заключний крок на шляху до фінальної частини майбутнього чемпіонату Європи. Цього разу, не будемо приховувати, жеребкування плей-оф було прихильним до збірної України, проте виїзний півфінальний матч із Боснією і Герцеговиною залишив після себе далеко не найкращі враження з погляду продемонстрованого рівня футболу "синьо-жовтими". Щодо емоційної складової, звісно, всі українські вболівальники у заключному відрізку відчули певне полегшення, радість, гордість за характер хлопців та інші позитивні емоції, але вже з холодною головою ми змушені констатувати й інший бік медалі: збірна БіГ стала великою проблемою для України, яка у статусі явного фаворита не створила небезпечних моментів аж до 80-х хвилин, коли, на наше щастя, і був здійснений камбек після виходу Романа Яремчука на заміну (2:1).

На шляху України до бажаного ключа від дверей Євро-2024 стоїть лише один суперник, який на папері та візуально поступається команді Сергія Реброва фактично за всіма показниками, починаючи від якості кадрів та закінчуючи банальним статусом у європейському футболі. Ісландія — це точно не та країна, яку ви згадаєте серед перших, якщо мова зайде про розвинену футбольну націю. Але чи це добре для нас? Важко сказати, адже вже не перший рік складається відчуття, що українській збірній традиційно чомусь набагато простіше налаштуватися та готуватися до матчів із грандами, коли від нашої команди нічого не чекають. У таких умовах ми і перше місце в групі з Португалією можемо забрати, і у "групі смерті" з Англією та Італією в рамках відбору на цей чемпіонат Європи здатні в останньому турі на рівних боротися за пряму путівку з чинними чемпіонами континенту, навіть якщо рівень італійської збірної зараз важко порівняти зі зразком 2021 року.

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Безсумнівно, всередині збірної України й мови не може бути про якусь недооцінку ісландців, особливо на тлі поганого в цілому виступу з боснійцями, проте програний фінал плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022 проти збірної Вельса точно продовжує сидіти у головах наших хлопців. І тут уже питання до ментальної складової: умовним Зінченку та Циганкову не варто багато думати про поточний рівень своєї форми на тлі недавніх травм, Бражку — грати так ніби це сотий матч за збірну, а Мудрику — не думати про помилки та не боятися їх робити. Усій команді в цілому не варто зациклюватися на високому рівні відповідальності та очікуваннях українського народу, бо програвати матч суперникові за грою — це неприємно, але програвати самим собі у першу чергу ментально — це ще більш неприємно у рази. Схоже, в українській збірній це чудово розуміють, бо більше немає ніяких розмов про черговий "матч життя". Це просто матч із міцним суперником, якого "синьо-жовті" здатні перемогти саме у футбол. А гучні фрази, сподіваємося, зможемо почути від нашої команди вже по завершенню сьогоднішнього поєдинку.

Щодо нашого майбутнього суперника, то збірна Ісландії у півфіналі плей-оф відбору на Євро-2024 розгромила Ізраїль з рахунком 4:1, проте слід зазначити, що ці цифри на табло не є відображенням того, що відбувалося на футбольному полі. Підопічні досвідченого Оге Гарейде тоді зустрілися з рівним за силою суперником, з яким вдалося в правильний відрізок часу реалізувати свої моменти за наявності загального паритету щодо самої гри, а перетворити хитку перевагу в рахунку у розгромну ісландцям вдалося вже у заключному відрізку, коли Ізраїль у меншості не реалізував пенальти на 80-ій хвилині та втратив не тільки можливість зрівняти рахунок, а й віру в себе.

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Коротко торкаючись теми кадрового аспекту, в збірній Ісландії ви поки що не знайдете зірок європейського футболу, проте зможете познайомитися з молодими представниками французького Лілля, амстердамського Аякса, Твенте, англійських та бельгійських клубів. Головне ж зірка — це центрфорвард Альберт Гудмундссон, який є одноклубником Руслана Маліновського у італійській Дженоа та має цього сезону в своєму активі 12 голів та 4 асисти в 29 матчах на клубному рівні. Саме він оформив хет-трик проти Ізраїлю та оцінюється зараз на трансферному ринку щонайменше в 22 мільйони євро, хоча ще влітку 2022 року АЗ Алкмар продав його всього за 1,5 млн. Більш того, повторити та навіть перевершити стрімкий прогрес Альберта мають ціла низка юних талановитих виконавців, якими збірна Ісландії може похвалитися вже зараз.

У будь-якому випадку, команда Реброва мусить поважати перспективний ісландський колектив так само, як вони поважають нас. Сподіваємося, що збірній України сьогодні буде набагато легше, ніж ми собі думаємо та налаштовуємося, але валідол та заспокійливе все ж ховати занадто далеко не будемо.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Сергія Реброва. Так, на перемогу України в основний час пропонується коефіцієнт 1,52, тоді як потенційний успіх Ісландії оцінюється показником 7,40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,35. На прохід українців на Євро-2024 в цілому оцінюється в 1,26, тоді як ісландців — 4,05.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Сергій Ребров, головний тренер збірної України: "Не тільки гравці відчувають тиск. Уся Україна відчуває тиск, ми щодня ракетні удари отримуємо. Усі розуміють, для кого і для чого ми граємо. Ми хочемо дати людям якісь емоції, але це не тиск. Я гравцям сказав: потрібно зробити те, що ви любите і вмієте робити. Зробити це якісно. Зосередитися на грі.

Я вважаю, що ми погано зіграли з Боснією. Потрібно замислитися над тим, у чому була проблема. Як гравці провели розмову між собою, так і ми розібрали цей матч. Я впевнений, що завтра ми побачимо іншу команду з іншим настроєм.

У них є технічні гравці, це дисциплінована і небезпечна команда. Але наші хлопці повинні використовувати свої найкращі якості, я вірю у них. Зараз Ісландія зробила крок уперед, насамперед у дисципліні. Це вже не та команда, яка була за часи моєї футбольної кар'єри".

Оге Гарейде, головний тренер збірної Ісландії: "Іноді ми повинні застосовувати захисний підхід, але насправді ми маємо атакувальний менталітет і повинні думати, як атакувати. Звичайно, ми розуміємо, що Україна дуже сильна команда з дуже класними гравцями. Але насправді такі ігри, як завтра — це фінал. Така гра може бути одного разу в житті.

Якщо ви кажете, що Україна — фаворит, то я з вами не погоджуся, тому що шанси — 50 на 50. Тому що всі ми розуміємо, що це тільки одна гра, і вона покаже, хто власне виграє. Звичайно, я можу сказати, що, можливо, через те, що всі вважають Україну фаворитом, на неї є тиск. Можливо, те, що Україна має цей статус фаворита, навіть зіграє нам на руку".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Україна (4-3-3): Лунін (Реал Мадрид)— Конопля (Шахтар), Забарний (Борнмут), Таловєров (ЛАСК), Миколенко (Евертон) — Судаков (Шахтар), Бражко (Динамо Київ), Зінченко (Арсенал) — Яремчук (Валенсія), Довбик (Жирона), Мудрик (Челсі)

Ісландія (4-4-2): Вальдімарссон (Брентфорд) — Пальссон (Ейпен), Інгасон (Мідтьюлланн), Гретарссон (Сеннер'юск), Торарінссон (ОФІ Крит) — Віллюмссон (Гоу Ехед Інглз), Траустасон (Сількеборг), Гаральдссон (Лілль), Мікаель Андерсон (Орхус) — Оскарссон (Копенгаген), А. Гудмундссон (Дженоа)

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