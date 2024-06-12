Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У 20-річного футболіста виявили тонзиліт.

Півзахисник дортмундської Боруссії Емре Джан отримав шанс зіграти на домашньому чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині. Про це повідомляє прес-служба Німецького футбольного союзу.

У розташуванні та заявці збірної Німеччини Джан замінить молодого хавбека мюнхенської Баварії Александара Павловича, у якого було виявлено тонзиліт (ангіна).

Минулого сезону Джан провів 38 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав два асисти.

Нагадаємо, що свій перший матч на Євро-2024 Німеччина проведе проти Шотландії. Гра відбудеться 14 червня.