У 20-річного футболіста виявили тонзиліт.
Емре Джан, Getty Images
12 червня 2024, 18:24
Півзахисник дортмундської Боруссії Емре Джан отримав шанс зіграти на домашньому чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині. Про це повідомляє прес-служба Німецького футбольного союзу.
У розташуванні та заявці збірної Німеччини Джан замінить молодого хавбека мюнхенської Баварії Александара Павловича, у якого було виявлено тонзиліт (ангіна).
Минулого сезону Джан провів 38 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав два асисти.
Нагадаємо, що свій перший матч на Євро-2024 Німеччина проведе проти Шотландії. Гра відбудеться 14 червня.