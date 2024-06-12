Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У Віталія діагностували травму стопи, його участь в Євро-2024 все ще під великим питанням.

Головний лікар збірної України Роман Жолобайлюк висловився щодо отриманого лівим захисником "синьо-жовтих" Віталієм Миколенком пошкодження у виїзному товариському матчі проти збірної Молдови, передає офіційний Telegram-канал УАФ.

Молдова — Україна 0:4 Відео голів та огляд матчу 11.06.2024

У першому таймі контрольного поєдинку в Кишиневі 25-річного гравця вимушено замінили на Олександра Зінченка. Жолобайлюк зазначив, що травми гомілковостопного суглоба в Миколенка не виявили.

"Це травма стопи. Пошкодження зазнала зона суглоба Лісфранка. Щодо серйозності цього пошкодження, а також термінів реабілітації ми зможемо говорити тільки після того як проведемо сьогодні МРТ. Вчора, у ході комп'ютерної томографії, яка здебільшого оцінює стан кісткової системи, кісткової патології виявлено не було. Найстрашніше, що ми могли передбачати, не підтвердилося. Далі побачимо, зможемо конкретніше говорити щось лише після повного обстеження", — додав головний лікар збірної України.

Календар матчів збірної України на груповому етапі чемпіонату Європи в Німеччині:

Євро-2024. Представлення України та її суперників по групі Е​

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (21 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).