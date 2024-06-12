Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Сьогодні у тренувальному графіку збірної — вихідний.

Наступного ранку після товариського матчу проти Молдови (4:0), збірна України вирушила до аеропорту Кишинева. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

За дві з половиною години делегація команди Сергія Реброва дісталася Франкфурта, після чого спеціальним автобусом попрямувала до містечка Таунусштайн.

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Співробітники готелю зустріли українців із короваєм із мелодією нашого гімну. Після цього гравці розійшлися за номерами для відпочинку, оскільки сьогодні у тренувальному графіку – вихідний.

Також зазначається, що вчора, після фінального свистка спарингу, всі гравці, які вийшли на заміну у другому таймі разом із двома голкіперами, провели 30-хвилинне тренування з інтенсивною біговою роботою.

Захисник Віталій Миколенко, якого вчора було замінено на 30 хвилині через травму, одразу після гри поїхав до лікарні, де йому безкоштовно та оперативно зробили комп'ютерну томографію.

Миколенко прибув до Німеччини разом із усіма і сьогодні-завтра йому проведуть МРТ, після чого стануть відомі терміни та графік його відновлення.

Завтра, 13 червня, Україна проведе відкрите тренування, яке проходитиме на стадіоні BRITA Arena у Вісбадені. Воно розпочнеться об 11:00 за Києвом.

Заявка збірної України на Євро-2024

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка), Андрій Лунін (Реал Мадрид).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Олександр Сваток (СК Дніпро-1), Максим Таловєров (ЛАСК), Богдан Михайліченко (Полісся).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — Шахтар), Олександр Зінченко (Арсенал), Віктор Циганков (Жирона), Михайло Мудрик (Челсі), Сергій Сидорчук (Вестерло), Руслан Маліновський (Дженоа).

Нападники: Артем Довбик (Жирона), Роман Яремчук (Валенсія), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Нагадаємо, свій перший матч на Євро-2024 збірна України проведе проти Румунії. Гра відбудеться 17 червня о 16:00 за Києвом.