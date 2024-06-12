Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Лідирує в рейтингу авторитетного порталу англійська національна команда.

Збірна Англії є найдорожчою з усіх 24-х учасників чемпіонату Європи-2024 у Німеччині, передає портал transfermarkt.

Сукупна ринкова вартість 26 виконавців колективу Гарета Саутгейта становить 1.52 мільярда євро. У розпорядженні спеціаліста перебувають одразу п'ятеро гравців, які оцінюються в 100 млн або вище (Кейн, Райс, Сака, Фоден, Беллінгем).

Разом з англійцями перетнули позначку в 1 мільярд євро лише дві національні команди — збірні Франції та Португалії.

Збірна України опинилась на десятій сходинці рейтингу найдорожчих на Євро-2024. Підопічні Сергія Реброва сумарно оцінюються в 379 млн.

Зазначимо, що ринкова вартість захисника Арсеналу Олександра Зінченка вважається авторитетним порталом найбільшою з усіх гравців "синьо-жовтих" (38 млн).

Календар матчів збірної України на груповому етапі чемпіонату Європи в Німеччині:

Євро-2024. Представлення України та її суперників по групі Е​

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (21 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).