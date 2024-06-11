Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 11 червня 2024 року.

Сьогодні, 11 червня, відбувся товариський поєдинок між збірними Молдови та України, де остання готувалася до старту на чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині. Матч закінчився розгромною перемогою команди Сергія Реброва (4:0).

Вже на другій хвилині Микола Матвієнко передачею головою віддав м'яч на Романа Яремчука, який точно пробив у ворота.

Потім наприкінці першого тайму Георгій Судаков зіграв на Віктора Циганкова, який був на лівому кутку штрафного майданчика, звідки вінгер Жирони пробив у дальній кут.

Також додамо, що на 30 хвилині команда Сергія Реброва втратила захисника Віталія Миколенка, який отримав травму та у сльозах залишив поле.

На старті другого тайму Судаков зіграв на правий край штрафного майданчика, де був Артем Довбик, який прокинув собі м'яч і потужно пробив точно в ближній кут воріт.

Через п'ять хвилин Судаков зіграв у стінку з Довбиком, після чого Георгій пробив по воротах, забивши четвертий м'яч у ворота суперника.

Таким чином, Україна закінчила спаринги перед Євро-2024 – до цього була нічия з Німеччиною (0:0) та поразка від Польщі (1:3).

Молдова — Україна 0:4

Голи: Яремчук, 2, Циганков, 43, Довбик, 49, Судаков, 54.

Молдова: Райлян — Кожокару, Крачун, Бабогло, Посмак (Мудрак, 61), Рябчук — Раце (Богачук, 78), Іоніце (Постолакі, 46) — Моцпан (Штине, 46), Ніколаєску (Клещенко, 60), Дамашкан (Каймаков, 46).

Україна: Лунін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко (Зінченко, 30) — Степаненко (Бражко, 68), Судаков, Шапаренко (Маліновський, 78) — Циганков (Ярмоленко, 69), Яремчук (Довбик, 46), Мудрик (Зубков, 69).

Попередження: Ярмоленко, Конопля.