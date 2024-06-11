Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 11 червня 2024 року.
Молдова - Україна, УАФ
11 червня 2024, 21:00
Сьогодні, 11 червня, відбувся товариський поєдинок між збірними Молдови та України, де остання готувалася до старту на чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині. Матч закінчився розгромною перемогою команди Сергія Реброва (4:0).
Вже на другій хвилині Микола Матвієнко передачею головою віддав м'яч на Романа Яремчука, який точно пробив у ворота.
Потім наприкінці першого тайму Георгій Судаков зіграв на Віктора Циганкова, який був на лівому кутку штрафного майданчика, звідки вінгер Жирони пробив у дальній кут.
Також додамо, що на 30 хвилині команда Сергія Реброва втратила захисника Віталія Миколенка, який отримав травму та у сльозах залишив поле.
На старті другого тайму Судаков зіграв на правий край штрафного майданчика, де був Артем Довбик, який прокинув собі м'яч і потужно пробив точно в ближній кут воріт.
Через п'ять хвилин Судаков зіграв у стінку з Довбиком, після чого Георгій пробив по воротах, забивши четвертий м'яч у ворота суперника.
Таким чином, Україна закінчила спаринги перед Євро-2024 – до цього була нічия з Німеччиною (0:0) та поразка від Польщі (1:3).
Молдова — Україна 0:4
Голи: Яремчук, 2, Циганков, 43, Довбик, 49, Судаков, 54.
Молдова: Райлян — Кожокару, Крачун, Бабогло, Посмак (Мудрак, 61), Рябчук — Раце (Богачук, 78), Іоніце (Постолакі, 46) — Моцпан (Штине, 46), Ніколаєску (Клещенко, 60), Дамашкан (Каймаков, 46).
Україна: Лунін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко (Зінченко, 30) — Степаненко (Бражко, 68), Судаков, Шапаренко (Маліновський, 78) — Циганков (Ярмоленко, 69), Яремчук (Довбик, 46), Мудрик (Зубков, 69).
Попередження: Ярмоленко, Конопля.