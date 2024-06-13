Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Юний іспанець в очікуванні дебютного чемпіонату Європи.

Вінгер збірної Іспанії Ламін Ямал прокоментував перспективи "Фурії Рохи" на Євро-2024, який пройде з 14-го червня по 14-е липня на футбольних полях Німеччини. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Кажуть, що в нас не так багато гравців світового класу на своїх позиціях, але такі змагання виграє та команда, яка грає краще за всіх. Як Аргентина на чемпіонаті світу. Тут усе залежить від того, чи добре ви виступаєте у своїх окремих матчах.

Потрібно бути сильними в захисті, а в атаці робити все те, що ми завжди робимо. Якщо ми будемо послідовними та продемонструємо свій футбол — впевнений, Іспанія далеко пройде на Євро", — заявив 16-річний вундеркінд.

Раніше капітан збірної Іспанії Альваро Мората висловився про вінгера Ламіна Ямала.