Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У центрі подій опинилися захисник Реала і нападник Боруссії (Дортмунд).

У ході тренування збірної Німеччини в понеділок, 10 червня, між захисником Антоніо Рюдігером і нападником Нікласом Фюллькругом виникла гостра суперечка, передає видання Bild.

Євро-2024. Представлення команд. Група A

Учасники фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 були прямими суперниками під час тренування колективу Юліана Нагельсманна. Після одного з підкатів із боку Рюдігера Фюллькруг опинився на газоні та почав лаятися на Антоніо, додатково закликаючи зафіксувати фол.

Коли Ніклас встав, вони з захисником Реала трохи поштовхалися, ледь не побившись. У ситуацію довелося втрутитися асистенту Нагельсманна Сандро Вагнеру.

Вагнер спробував заспокоїти Рюдігера, але той спочатку так і не повернувся до командних вправ, вирушивши на пробіжку з фітнес-тренером. Проте, після тренування гравці все ж владнали свою невелику суперечку.

Нагадаємо, через тонзиліт збірна Німеччини втратила півзахисника Баварії Александара Павловича. У заявці його замінить півзахисник Боруссії (Дортмунд) Емре Джан.

Раніше видання Bild "розсекретило" стартовий склад команди Нагельсманна на матч-відкриття домашнього для них чемпіонату Європи.