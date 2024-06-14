Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Шотландський захисник поділився своїми думками перед грою з Німеччиною.

Капітан і захисник збірної Шотландії Ендрю Робертсон прокоментував майбутній стартовий матч Євро-2024 проти Німеччини.

"Таке відчуття, що ми довго чекали цього дня. Тепер потрібно просто поспати ще раз. З тих пір, як ми зустрілися, таке відчуття, ніби все затяглося. Але тепер усе почнеться по-справжньому.

Ми відчуваємо хвилювання. Ми знаємо, що всі наші сім'ї та вся наша армія вболівальників зараз у Мюнхені, і готові підтримати нас. Ми знаємо, що підтримка будинку теж буде на висоті, тому зараз це просто почуття хвилювання.

Якщо ви згадаєте себе маленьким хлопчиком та ігри, в яких мріяли брати участь, це буде одна з таких. Усі з нетерпінням чекають на матч-відкриття, але ми маємо зосередитися на своїй роботі.

Німеччина — Шотландія. Напередодні

Для мене велика честь бути капітаном. Стати капітаном було мрією. Зробити це в 50 раз у такій грі – неймовірно. Сподіваюся, що зможу привести команду до хорошого результату.

Ми повинні вірити, що можемо досягти результату у будь-якій грі, в якій граємо. Ми завжди так виступали і вважаємо, що можемо завдати неприємностей будь-кому. Але ми також знаємо, що Німеччина є великою загрозою.

Німеччина – фантастична команда з історією завоювання трофеїв. Вони на рідній землі, і на них буде чинитися великий тиск, щоб добре виступили в турнірі. Ми знаємо, наскільки це буде складно, але якщо ми будемо в кращій формі, ми зможемо дати відсіч будь-кому. Сподіваюся, ми покажемо гарну гру. Якщо ми це зробимо, це дасть нам найкращі шанси.

Ми знаємо, що саме поставлено на карту. У нас багато стимулів, щоб досягти успіху, але один із них — стати тією легендарною командою, яка відповідає критеріям плей-оф", — наводить слова Робертсона прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч-відкриття Євро-2024 Німеччина – Шотландія відбудеться сьогодні, 14 червня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.