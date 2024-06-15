Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

На угорців чекає важкий двобій.

Головний тренер збірної Угорщини Марко Россі висловився про майбутній матч першого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 з національною командою Швейцарії. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"У збірної Швейцарії багато сильних сторін. Вона дуже надійна в захисті, сильна в півзахисті та якісно грає в атаці. Нам потрібно приділяти увагу команді суперника в цілому, і нам потрібно грати, як команда. Чи є у мене проблеми з вибором складу? Анітрохи.

Я думаю, що в сучасному футболі здатність воротаря грати ногами дуже важлива. Щоб бути гравцями високого рівня, і воротарі, і захисники повинні вміти це робити, але вони також повинні виконувати свою роботу, яка полягає в успішних захисних діях", — сказав Россі.

Матч між Швейцарією та Угорщиною відбудеться сьогодні, о 16:00 за київським часом.