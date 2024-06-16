Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар від півзахисника стосовно виступів на турнірі.

Станіслав Лоботка висловив думку стосовно очікувань від виступів на Євро-2024.

"Збірну Словаччини вважають аутсайдером групи? Для нас це чудово", — цитує півзахисника ресурс Sportweb Pravda Sk.

"Нам нічого втрачати, тому ми можемо грати розслаблено. А ось наші суперники по групі гратимуть під тиском, від них у кожному матчі не чекають нічого, окрім перемоги, — будь-який інший результат буде розцінений як провал. Мені подобається бути в статусі аутсайдера.

Я люблю великі поєдинки. Ці матчі дають тобі дуже багато.

Я був би радий трьом очкам. Навіть одне було б чудово.. Люди, ми і тренер будемо задоволені, якщо ми покажемо не тільки наші оборонні навички, але й те, чого ми навчилися в атаці. Я буду щасливий, якщо вболівальники зможуть оцінити, що ми залишили на полі все, на що здатні. Але іноді в спорті навіть цього недостатньо".

У групі збірна Словаччини зіграє з Бельгією, Румунією та Україною.