Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник розповів щодо матчу зі збірною України.

Головний тренер збірної Румунії Едвард Йорданеску висловив думку стосовно виступів на Євро-2024.

"Це унікальні моменти: моменти, до яких кожен тренер готується, заради яких працює і про які мріє", — цитує тренера офіційний сайт УЄФА.

"Після 8 років ми знову на Євро, і це те, чого ми хотіли. Ми змогли зібрати чудову команду, команду, сповнену потенціалу.

Ми хочемо залишитися в Німеччині якомога довше, тому нам потрібно досягти результату. Ми дуже добре знаємо нашого суперника і повинні діяти відповідно. Гравці повинні викластися на повну і вшанувати цю можливість. Що ми зможемо зробити на полі, покаже час".

Матч збірних Румунії та України відбудеться 17 червня о 16:00 за київським часом.