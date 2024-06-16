Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гравець дав свій коментар.

Нападник збірної Нідерландів Ваут Веггорст прокоментував свій гол у ворота збірної Польщі (2:1) у матчі першого туру групового етапу чемпіонату Європи 2024 року.

Веггорст, який вийшов на заміну на 81-й хвилині, через дві хвилини забив м'яч, що став переможним.

"Я знав, що це станеться. Я можу показати вам повідомлення у WhatsApp. Сьогодні вранці я написав своїй дівчині: "За 20 хвилин до фінального свистка буде 0:0 або 1:1, а потім... Мій гол трапився трохи пізніше, але все ж", — сказав Вегхорст у післяматчевому інтерв'ю.

На Football.ua доступний огляд матчу Польща — Нідерланди.