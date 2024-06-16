Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Рональд Куман вважає, що його команда не реалізувала свої можливості.

Наставник збірної Нідерландів Рональд Куман прокоментував стартову перемогу на Євро-2024 проти Польщі (2:1).

"Протягом години ми грали дуже добре, могли створити багато моментів. Ми пропустили через помилку в обороні під час виконання стандартного положення. Цей аспект необхідно покращити.

Рахунок мав бути 3:1 або 4:1 на користь Нідерландів, але потім, як бачите, стало складніше. Я не знаю, скільки ми мали моментів. Німеччина мала два шанси, і вони забили два голи, а ми створили п'ять моментів і реалізували один. Створювати моменти – одна справа, а реалізовувати їх – зовсім інше", — вважає Куман.