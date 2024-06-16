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  • Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

    16 червня 2024, 19:55

    Ребров: Румунія — це дуже дисциплінована збірна

    Напередодні стартового матчу на Євро-2024, із командою Румунії, головний тренер національної збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію.

    Сергій Ребров, УАФ
    Сергій Ребров, УАФ 16 червня 2024, 19:55

    У понеділок, 17 липня, збірна України зіграє проти Румунії на Євро-2024 у першому турі. 

    Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров дав прес-конференцію напередодні гри. 

    "Я вважаю, що для України дуже важливо бути на цій сцені. Усі українці хочуть бути європейською нацією, бути представленими на чемпіонаті Європи. У нас у країні футбол нині не на першому місці. Для всіх футболістів початок гри на турнірі є приємним, адже ми граємо для наших воїнів, уболівальників у цей важкий час. Ми дуже дякуємо всім у Європі за підтримку, за прихисток для наших людей, але я завжди нагадую, що війна продовжується, і ми досі потребуємо допомоги. Ми продовжуємо битися за свою свободу й за свободу Європи. 

    Миколенко пропустить матч з Румунією на Євро

    Останнім часом Румунія завдяки командним діям досягла успіху, перемогла в групі кваліфікації. Це дуже дисциплінована збірна. У них є дуже хороші молоді гравці. Загалом на Євро немає слабких команд. Ми дивилися багато матчів румунів, більше орієнтувалися на ігри кваліфікації та товариський поєдинок із Болгарією. Це та команда, яка розуміє, що має у своєму розпорядженні. У них є дуже швидкі виконавці, хороша дисципліна, за рахунок цього вони пробилися на Євро-2024.

    Ми любимо грати в Німеччині, провели тут товариські матчі минулого й цього року. Ми вдячні німецьким уболівальникам за підтримку України. Ми бачимо організацію — вона безпрецедентна. Коли ми приїжджаємо до Німеччини, завжди здається, що ми граємо вдома.

    Дуже важливо, що ми працюємо разом протягом року. Я бачу, що гравці набагато краще розуміють, що ми намагаємося від них отримати. Ми розуміємо один одного набагато краще, ніж на початку. Я не можу сказати, як ми зіграємо завтра. Ми повинні поважати наших суперників і сконцентруватися на кожному матчі. Не знаю, чому нас називають одним із фаворитів групи. Усі команди дуже сильні й заслуговують бути тут. Але також ми повинні думати про себе, про свою гру.

    На жаль, війна все ще триває. Але такі обставини в нашій країні дають більше мотивації нашим футболістам. Ми отримуємо повідомлення від воїнів, друзів, які зараз б'ються за незалежність України. Вони пишаються нами, як і ми — ними. Коли ти тут, щоб показати дух України, — це дуже важливо. Цей турнір дійсно про дух нашої країни", — сказав Сергій Ребров. 

    Матч збірних Румунії та України відбудеться 17 червня о 16:00 за київським часом. 

    Календар матчів збірної України на груповому етапі чемпіонату Європи в Німеччині:

    Євро-2024. Представлення України та її суперників по групі Е​

    ▪️ Румунія — Україна (17 червня);
    ▪️ Словаччина — Україна (21 червня);
    ▪️ Україна — Бельгія (26 червня). 

    Люди

    Сергій Ребров

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