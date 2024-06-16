Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Крістіан Еріксен відзначився у воротах Словенії.

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен забив у ворота Словенії в матчі 1-го туру Євро-2024.

Рівно 1100 днів тому (12 червня 2021 року) Еріксен знепритомнів в матчі Євро-2020 проти Фінляндії (0:1). Це перший матч для Крістіана на великому турнірі після зупинки серця. І капітан збірної Данії забив вже на 17-й хвилині.

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