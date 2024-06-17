Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гравець "Трьох Левів" підбив підсумки важкого матчу.

Опорний півзахисник збірної Англії Трент Александер-Арнольд прокоментував важку перемогу над Сербією (1:0) в матчі першого туру Євро-2024.

"Я щасливий, що ми здобули перемогу. Це було нашою метою, адже дуже важливо розпочати турнір з перемоги. Ми знали, що у нас є гравці та команда, які здатні перемогти, і ми це довели. Це була дуже, дуже важка гра. Нам довелося помучитися. Але ми добре грали, створювали свої моменти і чудово захищалися.

Збережім цей імпульс. Це була перша гра, тому не будемо забігати наперед. Ми знаємо, що здобули перемогу, ми багато працювали, тому ми це відчуємо, але водночас ми знаємо, що нам потрібно вдосконалюватися", — сказав Трент.

Раніше повідомлялося, що Саутгейт вийшов на третє місце за кількістю матчів на чолі збірної Англії.