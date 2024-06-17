Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Румунія знищила Україну.

Головний тренер збірної Румунії Едвард Йорданеску прокоментував перемогу над Україною (3:0). Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"У нас є час, щоб насолодитися цією незабутньою, історичною перемогою. Дякую вболівальникам за активну підтримку протягом всього матчу. Але перш за все, давайте привітаємо хлопців, тому що вони поставили себе на службу команді.

Суперник знав про нас все, як і ми про збірну України, але загалом ми дуже добре виступили, навіть під пресингом. Звісно, я радий перемозі й тому, що ми не пропустили — це буде дуже важливо надалі.

Що стосується цього покоління, я хочу дещо у вас попросити. Я розумію, що його починають називати так, як мені б того не хотілося. Я їхній тренер, і прошу ніяк їх не позначати — інші покоління також були "золотими", гравці минулого були екстраординарними. Це покоління не асоціюється з жодним металом, це покоління душі — я б попросив називати їх саме так. Це команда, яка найбільше вкладає душу в гру.

Я впевнений, що в історії збірної ніколи не було покоління з настільки ж широкою душею і серцем, і це має бути румунське "покоління душі". Вони доклали фантастичних зусиль, знову об'єдналися і зробили все можливе для перемоги. Я вдячний їм і пишаюся ними", — сказав румунський фахівець.