Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Слова капітана австрійців про гру з віцечемпіонами світу.

Півзахисник збірної Австрії Марсель Забітцер прокоментував поразку від Франції в матчі першого туру Євро.

"Гра відкрито йшла то взад, то вперед. Франція була трохи ефективнішою, трохи вдалішою, і це треба визнати. Ми віддали всі сили і прагнули перемогти, але проти такої збірної, на жаль, залишаєшся в програші. Потрібно рухатись далі, на черзі – Польща.

Франція здивувала нас, відійшовши глибше, ніж ми того очікували. Ми не зіграли на своєму максимальному рівні. Були трохи недбалі перед чужим штрафним, але, якби Баумгартнер забив до того, як рахунок став 0:1, можливо, гра пішла б інакше. Тепер треба відновитись, проаналізувати все, і знову – в атаку", – сказав капітан збірної Австрії.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Австрія — Франція у рамках першого туру групового етапу Євро-2024.