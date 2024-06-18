Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Румун вразив ворота Андрія Луніна дальнім ударом.

Герой матчу проти України (3:0) капітан збірної Румунії Ніколае Станчу встановив унікальний рекорд.

Станчу став першим гравцем, який відзначився забитим м'ячем на чемпіонаті Європи, граючи за клуб із Саудівської Аравії. Румун є гравцем саудівського Дамаку.

Раніше повідомлялося, що Ніколае Станчу визнано найкращим гравцем матчу Україна — Румунія.

Також футболіст висловився після розгромної перемоги в матчі 1-го туру групового етапу Євро-2024 над національною командою України.