Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Історичний рекорд легендарного нападника португальської національної команди.

Центральний нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду став першим в історії чемпіонатів Європи гравцем, який взяв участь у шести різних Євро, передає офіційний сайт УЄФА.

У поєдинку 1 туру чемпіонату Європи-2024 з Чехією 39-річний представник Ан-Насра опинився в основній 11-ці португальців. Таким чином, Роналду став першим в історії Євро гравцем, який виходив на поле під час шести різних фінальних частин турніру. Сам гравець раніше прокоментував своє, на той момент ще майбутнє, досягнення.

Зазначимо, що співвітчизник Кріштіану Пепе взяв участь у п'ятому чемпіонаті Європи. Разом із захисником п'ять разів виходив на матчі різних Євро хорватський півзахисник Лука Модрич.

Чотири участі у фінальних частинах турніру мають німці Тоні Кроос, Томас Мюллер і Мануель Ноєр, хорват Іван Перішич, поляк Войцех Щесни, українець Андрій Ярмоленко та француз Олів'є Жиру.

Нагадаємо, встановлений Роналду на Євро понад 20 років тому рекорд побив півзахисник збірної Туреччини Арда Гюлер сьогодні, 18 червня.

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