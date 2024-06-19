24-річний хавбек провів якісний матч на старті Євро-2024.
Вітінья Феррейра
19 червня 2024, 00:22
Півзахисника збірної Португалії Вітінью Феррейру було визнано найкращим гравцем матчу першого туру групового етапу Євро-2024 проти Чехії. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
Поєдинок закінчився вольовою перемогою команди Роберто Мартінеса, яка змогла забити переможний м'яч на другій компенсованій хвилині до другого тайму.
На рахунку 24-річного португальця 112 дотиків до м'яча, три удари по воротах, 95% точних передач, два ключові паси, сім навісів, одне обведення та два відбори.
Для Вітіньї це був 19 матч за збірну, в яких він віддав одну гольову передачу.
Раніше повідомлялося, що Роналду встановив унікальне для Євро досягнення.